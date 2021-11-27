Стало плохо за рулём: водитель попал в аварию и погиб

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В Тирасполе этим утром Volkswagen столкнулся с Mercedes, припаркованным у обочины, а после врезался в бетонное ограждение.

Водитель самостоятельно вышел из авто, а после упал и больше признаков жизни не подавал. Известно, что мужчина работал охранником, после смены ехал домой.

По одной из версий, водителю за рулём стало плохо, он потерял контроль над управлением. После столкновения, вероятно, пришёл в себя, но ненадолго.

Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

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