Стало плохо: пожилой велосипедист угодил под колёса автомобиля

Стало плохо: пожилой велосипедист угодил под колёса автомобиля

ДТП произошло в селе Красная Горка.

Мужчина 60 лет, управляя велосипедом, почувствовал головокружение. Поворачивая, он не убедился в безопасности манёвра. В результате столкнулся с проезжавшим по главной дороге «Опелем».

На место происшествия вызвали скорую помощь. Пожилой велосипедист находится в хирургическом отделении с травмами различной степени тяжести.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Sorry, comments are closed for this post.

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 21-14-01 / e-mail: info@aif.md
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md