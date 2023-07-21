Стало плохо: пожилой велосипедист угодил под колёса автомобиля

ДТП произошло в селе Красная Горка.
Мужчина 60 лет, управляя велосипедом, почувствовал головокружение. Поворачивая, он не убедился в безопасности манёвра. В результате столкнулся с проезжавшим по главной дороге «Опелем».
На место происшествия вызвали скорую помощь. Пожилой велосипедист находится в хирургическом отделении с травмами различной степени тяжести.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.
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