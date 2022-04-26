Стало известно, сколько COVID может жить в тканях человека

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Коронавирус может находиться в органах и тканях человека до нескольких месяцев. Об этом рассказал российский иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.

– Есть прямое поражение вирусом тканей и органов. Он там может сохраняться месяцами. SARS-CoV-2 остаётся в тех тканях, которые изначально поражает. Он проникает в клетки сосудов и лёгких. Он может быть везде, где угодно практически. Главным образом в лёгких, в слизистой дыхательных путей, сердечной мышце, нервной ткани и почках, — сказал врач.

По его словам, пишет ura.news, такой процесс может наблюдаться не у всех больных коронавирусом.

– Вряд ли у более-менее здоровых людей несколько месяцев коронавирус будет пребывать в организме. Но бывают отклонения, когда есть иммунодефициты, в том числе лекарственные, врождённые изменения, или если человек принимает гормоны, или после трансплантации, — отметил иммунолог.

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