Стало известно, по какой цене «Молдовагаз» закупила газ у «Энергоком» в декабре

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В декабре 2022 года объём приобретённого компанией АО «Молдовагаз» у АО «Энергоком» природного газа составил около 96,0 млн м3, по цене 1 183,0 долл. США за тысячу кубометров (включая НДС). Общая стоимость закупки газа составила 113,6 млн долл. США или порядка 2 174,4 млн леев. Об этом на своей странице в соцсети сообщил глава АО «Молдовагаз» Вадим Чебан.

По его словам, по состоянию на 20 января предприятие рассчиталось с АО «Энергоком» за природный газ, поставленный в декабре 2022 года.

– Это стало возможно, в том числе, благодаря выплаченной Министерством труда и социальной защиты сумме компенсаций за декабрь 2022 года в размере около 532,1 млн леев, а также своевременной оплате промышленными потребителями и предприятиями ТЭК объёмов потребления природного газа за декабрь, – пояснил Чебан.

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