Стало известно о состоянии ребёнка с гепатитом неизвестного происхождения

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Состояние ребёнка с диагнозом острый гепатит неизвестного происхождения стабильно тяжёлое с признаками улучшения.

Об этом сообщили врачи детской клинической инфекционной больницы, передаёт gagauzinfo.md.

Ребёнок в стабильно тяжёлом состоянии, с некоторыми улучшениями. Трансплантация печени не требуется, состояние стабильное, и чувствует себя лучше, — сказала Людмила Бырка, директор медицинского учреждения.

В Министерстве здравоохранения обнародовали симптомы, характерные для острого гепатита неустановленной формы. Среди них — желтушность кожи, тёмный цвет мочи, а также желудочно-кишечные нарушения, такие как тошнота, диарея и боли в брюшной полости. При их возникновении родители должны обратиться к врачу. В ведомстве уточнили, что острый гепатит неизвестного происхождения может поразить детей в возрасте от года до 16 лет.

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