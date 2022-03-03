Стало известно, на каких самолётах будут летать россияне

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В списке антироссийских санкций есть ограничения на поставку в страну самолётов и запчастей к ним. На чём россияне смогут летать, если санкции приведут к отказу от Airbus и Boeing, рассказал гендиректор российской компании “Альянс авиационных технологий “Авинтел” Виктор Прядка.

Перечень санкций пополняется практически каждый день, поэтому нельзя точно сказать, какой урон будет нанесён российскому авиапарку, отметил Прядка. Очевидно, возникнут проблемы с поставками из-за рубежа новых самолётов и запчастей для ремонта уже имеющейся техники. По словам эксперта, чтобы снизить ущерб для отрасли, надо срочно пересаживаться с самолётов Airbus и Boeing на лайнер МС-21 от корпорации “Иркут”.

– В связи с событиями, которые происходят на Украине, были введены полномасштабные санкции. В том числе они затронули авиационную технику. Поэтому надо срочно и аккуратно сертифицировать самолёт МС-21. Этот лайнер и его модификации практически полностью смогут покрыть потребности российских авиакомпаний, – полагает Виктор Прядка.

Самолёт МС-21, по словам эксперта, не уступает западным аналогам в качестве, но проигрывает в количестве. На замену парка лайнеров уйдут годы, и этим пора заняться уже сейчас, уверен он.

– После того, как произойдёт сертификация самолёта, надо будет нарастить производство МС-21. На данный момент речь идёт о почти штучном производстве, то есть пять-шесть самолётов в год. Это значение нужно увеличить до десяти-пятнадцати. Если это срочно сделать, то потребности российских авиакомпаний в новых самолётах могут быть закрыты в течение нескольких лет, – считает Виктор Прядка.

Лайнер МС-21 (Магистральный самолёт XXI века) создают в России усилиями корпорации “Иркут” и ОКБ Яковлева. По своим характеристикам он будет схож с Airbus A320 и Boeing 737.

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