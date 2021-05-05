Стало известно, кто сменит Петера Михалко на посту главы представительства ЕС в Молдове

Стало известно, кто сменит Петера Михалко на посту главы представительства ЕС в Молдове

Латвийский дипломат, заместитель государственного секретаря, политический директор Министерства иностранных дел Латвийской Республики Янис Мажейкс станет новым главой представительства ЕС в Молдове. Об этом пишет Телеграм-канал “Culisele diplomației”. Как отмечает источник, Мажейкс сменит на посту Петера Михалко. 

Янис Мажейкс был послом Латвии и постоянным представителем в ООН в Женеве, а также во Всемирной торговой организации в 2007—2011 годах. После этого он перешёл на пост ответственного за двусторонние и экономические отношения с неевропейскими государствами в Министерстве иностранных дел. В 2013 году был назначен постоянным представителем в ООН.

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