Стало известно, когда включат отопление в детсадах и школах Кишинёва

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На следующей неделе примария отправит поставщику теплоэнергии запрос на подключение детских садов и общеобразовательных учреждений столицы к отоплению. Об этом заявил начальник Муниципального управления образования Андрей Павалой.

– Как правило, чтобы подключить образовательные учреждения к отоплению, средняя температура в течение трех дней должна составлять 8 градусов. На следующей неделе мы отправим соответствующий запрос, — сказал он, передаёт realitatea.md.

В прошлом году практически все образовательные учреждения столицы и пригородов были подключены к отоплению до 18 октября.

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