Стало известно, когда включат отопление в детсадах и школах Кишинёва

Стало известно, когда включат отопление в детсадах и школах Кишинёва

На следующей неделе примария отправит поставщику теплоэнергии запрос на подключение детских садов и общеобразовательных учреждений столицы к отоплению. Об этом заявил начальник Муниципального управления образования Андрей Павалой.

– Как правило, чтобы подключить образовательные учреждения к отоплению, средняя температура в течение трех дней должна составлять 8 градусов. На следующей неделе мы отправим соответствующий запрос, — сказал он, передаёт realitatea.md.

В прошлом году практически все образовательные учреждения столицы и пригородов были подключены к отоплению до 18 октября.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране. 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md