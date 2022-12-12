Стало известно, когда состоится открытие новогодней ёлки в столице

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Официальный старт зимним праздникам в столице будет дан в эту субботу, 17 декабря, в 17:00 на площади Великого национального собрания. Об этом сообщил генпримар Кишинёва Ион Чебан. По случаю открытия, сообщил он, состоится представление.

По 15 января включительно жителей и гостей столицы ждут на ПВНС на рождественской ярмарке, где можно будет приобрести традиционную выпечку, напитки, продукты питания к праздничному столу и подарки.

– В пятницу, субботу и воскресенье дети будут получать подарки от Деда Мороза в домике, установленном примарией Кишинёва. В то же время одна из ассоциаций предложила ежедневно привозить на ПВНС подарки для детей, – добавил генпримар.

Кроме того, по городу начнут курсировать празднично украшенные троллейбусы.

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