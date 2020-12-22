Стало известно, когда пенсионеры получат единовременную помощь в размере 1000 леев (ВИДЕО)

Стало известно, когда пенсионеры получат единовременную помощь в размере 1000 леев (ВИДЕО)

Деньги начнут выплачивать в апреле, отметила на сегодняшнем заседании правительства министр здравоохранения, труда и социальной защиты Виорика Думбрэвяну. Помощь получат почти 700 тысяч человек – пенсионеры и бенефициары социальных пособий ниже 4000 леев в месяц. 

– Важно, что эти деньги предусмотрены в бюджете. Их получат почти 700 тысяч наших сограждан, чьи выплаты не превышают 4000 леев в месяц, – добавил премьер-министр Ион Кику. 

Он отметил, что это уже третья по счёту помощь, которую предоставит правительство. С каждым разом список получателей растёт.

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