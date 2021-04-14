Стало известно, когда молдавские бюджетники будут отдыхать в мае

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В мае этого года насчитывается наибольшее число нерабочих праздничных дней. Тем не менее, бюджетники фактически не будут работать всего два дня, 3 и 10 мая, так как ещё три праздничных дня – 1, 2 и 9 мая – совпадают с выходными.

Согласно Трудовому кодексу, бюджетники будут отдыхать в субботу, 1 мая, когда отмечается Международный день солидарности трудящихся. 2 и 3 мая, первый и второй день Пасхи, также являются нерабочими праздничными днями. Через неделю, в воскресенье, 9 мая, празднуется День победы, а на следующий день, в понедельник, 10 мая, отмечается Радоница, пишет www.ipn.md.

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