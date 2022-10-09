Стало известно, какой чай опасно пить при простуде

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Во время простуды не рекомендуется добавлять сахар в чай. Об этом рассказала терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королёва.

По словам врача, сладкие напитки негативно отразятся на процессе выздоровления, передаёт gazeta.ru.

– Сахар, который попадает в желудочно-кишечный тракт, подпитывает патогенную микрофлору, особенно кандидозную, и тем самым подавляется иммунитет. Процессы брожения, происходящие в кишечнике, будут тормозить иммунитет, — объяснила диетолог.

Как добавила врач, во время простуды лучше пить зелёный чай, так как в нем содержатся антиоксиданты, которые помогают организму бороться с заболеванием. Кроме того, пациентам нужно пить воду, чтобы очиститься от токсинов. По словам Королёвой, во время простуды можно пить морсы из клюквы и малины, однако стоит помнить о том, что в эти напитки нельзя добавлять сахар.

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