Стало известно, какие привычки ухудшают работу мозга

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Диеты, громкая музыка и долгое нахождение в закрытом помещении ухудшают работу мозга. Об этом рассказала врач-кардиолог, терапевт, кандидат медицинских наук Татьяна Романенко.

По словам специалиста, пишет m24.ru, когда человек садится на низкокалорийную диету, мозг испытывает стресс и начинает хуже работать, поскольку ему не хватает питания.

– Любая диета предполагает какое-либо ограничение калорийности. Мозг испытывает энергетический голод, ведь организм построен очень разумно, в первую очередь, кровоснабжаются и питаются те органы, от которых зависит жизнедеятельность: сердце, печень, почки. А мозг уже питается по остаточному принципу, – объясняет врач.

Навредить может не только сама диета, но и её прекращение.

– Сели на диету – мозгу голодно, включаются адаптационные механизмы. Только он привык к этой диете, а мы уже закончили с ней. То есть, начинаем активно потреблять какие-то питательные вещества. Мозг испытывает стресс, когда мы садимся на диету и когда мы с неё спрыгиваем. Отсутствие свежего воздуха тоже негативно влияет на работу мозга. Когда мы находимся длительное время в закрытом, душном помещении, мы начинаем зевать. Мозг испытывает энергетический кислородный голод, и его работа нарушается, – отмечает эксперт. Навредить жизненно важному органу может и прослушивание громкой музыки. Это сильный раздражитель для мозга, который заставляет его перенапрягаться, пишет источник. Учёные уже давно установили, что у тех, у кого нарушен слух вследствие каких-то причин, заболеваний и травм, нарушается нормальная работа мозга. Не будем также забывать о том, что прослушивание громкой музыки может привести к нарушению слуха, – сказала эксперт. По словам врача, небольшой отдых положительно сказывается на работе мозга. Между тем, постоянная лень может привести к обратной ситуации. Чтобы поддержать работу мозга, специалист порекомендовала нагружать его. – Пусть будет физическая или умственная активность каждый день. А для отдыха оставим всё-таки маленькие часы, – заключила Романенко. Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.