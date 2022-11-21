Стало известно, какие направления для отдыха чаще всего выбирают молдавские туристы

Стало известно, какие направления для отдыха чаще всего выбирают молдавские туристы

В январе-сентябре 2022 года туроператоры оказали услуги 367,5 тыс. гражданам Молдовы. Это на 39,1% больше, чем в аналогичный период 2021 года. Увеличение количества туристов обусловлено ростом в выездном (+40,6%), внутреннем (+38,6%) и во въездном туризме (+26,5%).

По данным Нацбюро статистики, граждане Молдовы предпочитали отдыхать в Турции (56,8%), Болгарии (19,1%), Египте (5,7%) и Греции (4,6%).

Выручка туристических агентств и туроператоров в январе-сентябре 2022 года составила 2,8 млрд леев, увеличившись на 41,7% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

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