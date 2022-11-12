Стало известно, чем опасны консервы

0

Неправильно изготовленные консервы могут являться источником бактериальной палочки, которая провоцирует ботулизм — пищевую интоксикацию. Об этом рассказал ангиохирург из РФ Данил Наумов.

По словам врача, токсин содержится в среде, где низкий уровень кислорода и повышенная кислотная среда.

Ботулизм — это заболевание, поражающее нервную ткань и приводящее к летальному исходу. Помните всем известный «ботокс» в косметологии? Так вот это и есть ботулотоксин, получаемый от этих бактерий, он вызывает паралич мимических мышц при инъекциях. Только в косметологии используют микродозы. А теперь представьте, что могут сделать большие дозы этого токсина со всей мускулатурой тела, — объяснил врач.

Как отметил Наумов, чаще всего токсин содержится в консервированных грибах и огурцах.

Особенно стоит опасаться, если вы видите повреждение крышки, так как это один из признаков, что консервы опасны для здоровья. Но и продукты промышленного производства тоже могут содержать вредоносные для организма вещества. Особенно если при их изготовлении были нарушены технологии изготовления, — объяснил врач, пишет gazeta.ru.

Как добавил ангиохирург, при отравлении данным веществом проявятся такие симптомы, как рвота, диарея, мышечная слабость и нарушение движения глазных яблок. По словам врача, главной проблемой является то, что по внешнему виду консервов нельзя заранее определить наличие токсина.

По словам врача, при первых симптомах ботулизма следует вызвать скорую помощь и взять с собой консервы, чтобы их проверили в лаборатории.

Главным патогенетическим лечением является введение противоботулинической сыворотки. При своевременном и правильном лечении прогноз благоприятный. Однако без применения современного лечения летальность данного заболевания составляет около 30-60%, — заключил Наумов.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.