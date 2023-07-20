Стали известны подробности жуткой аварии в Дрокии

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Полиция сообщила подробности жуткой аварии, произошедшей в Дрокиевском районе, в результате которой погиб один человек, а трое были госпитализированы. Правоохранители выяснили, что автомобиль, водитель которого спровоцировал аварию, накануне был угнан.

По данным полиции, 30-летний житель Кетросу за рулём Volkswagen заметил автомобиль Citroen, который ехал «восьмёрками» навстречу. Машиной управлял 38-летний житель Сорок, в салоне также находился 46-летний пассажир. Чтобы избежать столкновения, водитель Volkswagen резко повернул влево, однако в этот же момент второй водитель резко повернул вправо, в результате чего автомобили столкнулись лоб в лоб.

Пассажир Citroen скончался на месте. Оба водителя и 25-летний пассажир Volkswagen были госпитализированы.

В ходе разбирательства выяснилось, что накануне автомобиль Citroen был угнан с территории компании в селе Никорень Дрокиевского района.

Напомним, авария произошла на трассе R-7, вблизи села Кетросу.

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