Стали известны подробности задержания пьяного водителя в столице (ВИДЕО)

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Заметив пьяного водителя на улицах столицы, неравнодушные граждане сообщили об этом в полицию. Мужчина за рулём автомобиля Volkswagen ехал по улице И. Инкулец.

Прибывшие на место патрульные задержали 39-летнего жителя Кишинёва. Было установлено, что водитель находился в состоянии опьянения: тест показал 1,61 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе.

Мужчину лишили водительских прав. Разбирательство продолжается.

Гражданам напоминают, что минимальная степень опьянения составляет от 0,15 мг/ л до 0,3 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе.

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