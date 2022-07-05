Стали известны подробности убийства 3-месячного ребёнка на Буюканах (ВИДЕО)

0

Мама погибшего ребёнка рассказала, что в тот момент находилась в магазине со своей старшей двухлетней дочерью. Когда они возвращались, женщина заметила “скорую” и услышала, как соседки разговаривали об упавшем с высоты ребёнке. Однако мать и подумать не могла, что речь идёт о её младшей дочери, которая на короткое время осталась под присмотром мужа.

– С ней остался мой муж, мы не ругались. Мыс дочкой пошли в магазин, а когда вернулись у дома была “скорая”, полицию я не заметила. Мы поднялись на наш этаж, соседи обсуждали, что из окна упал ребёнок, но я не поверила, что это наш ребёнок. Когда я вошла в квартиру, я не увидела ребёнка, спросила у мужа и тогда поняла, что с ним не всё хорошо. У него сахарный диабет, и когда сахар падает, он себя плохо чувствует, у него проблемы со здоровьем, которые никак не лечатся. Он не агрессивный, может во сне иногда сказать что-то не то, но никогда не поступал плохо, особенно с детьми. Я его не один раз оставляла с детьми, он оставался с обеими дочерьми, – рассказала женщина.

Она также отметила, что её мужу 28 лет, они знакомы около 5 лет, а состоят в браке 3 года. Мать погибшего ребёнка сказала, что чувствует себя плохо, но не принимает успокоительные средства, так как должна заботиться о 2-летней дочери. Также она выразила уверенность в том, что её муж не виноват в произошедшем, и хочет, чтобы его освободили, передаёт protv.md. – Он сам был шокирован, когда понял, что сделал, он не отдавал себе отчёта, он не мог такого сделать, он очень хороший отец, – добавила она. https://aif.md/wp-content/uploads/2022/07/0nxf7e9_1657015421-sincron-mama-blur-v-3.mp4 Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.