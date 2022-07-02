Стали известны подробности трагедии на озере в Комрате

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Сегодня утром водолазы продолжили подводно-поисковые работы на озере в Комратском районе, где накануне перевернулась лодка с людьми.

Вчера сотрудники ГИЧС достали из воды тело 28-летнего мужчины и ребёнка 2,5 лет. Утром спасатели обнаружили третьего утонувшего: 28-летнего мужчину. Четвёртого участника группы обнаружили дома живым и невредимым.

Причины трагического происшествия устанавливаются.

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