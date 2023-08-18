Стали известны подробности смертельного ДТП на Ботанике 

Стали известны подробности смертельного ДТП на Ботанике 

Водитель грузовика, который насмерть сбил 57-летнюю женщину на пешеходном переходе, был задержан на 72 часа. 

Авария произошла минувшим вечером на Мунчештском шоссе. По данным полиции, женщина переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Ее сбил грузовик, за рулем которого находился 49-летний водитель. Пострадавшая скончалась на месте, передает unimedia.info.

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