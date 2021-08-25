Стали известны подробности аварии с автобусом с гражданами Молдовы

Стали известны подробности аварии с автобусом с гражданами Молдовы

Представители МИДЕИ сообщили подробности аварии в Киеве, где перевернулся автобус. В салоне находились, в том числе, граждане Молдовы.

Как пишет deschide.md со ссылкой на Посольство Республики Молдова в Киеве, в результате аварии восемь человек, в том числе четверо детей, были доставлены в местную больницу. После обследования все восемь отказались от госпитализации.

В настоящее время другой автобус отправлен в Киев, чтобы забрать пассажиров и довезти до конечного пункта.

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