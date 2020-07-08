Стали известны новые подробности смерти молодого человека, найденного на Буюканах

Стали известны новые подробности смерти молодого человека, найденного на Буюканах

Появилась новая информация о молодом человеке, который был найден мёртвым за жилым домом на Буюканах. Погибшим оказался 32-летний мужчина, а не 17-летний подросток, как сообщалось ранее.

Как уточнила пресс-секретарь столичной полиции Светлана Скрипник, молодой человек выпал из окна 2-го этажа квартиры, которую снимал с приятелями. Было установлено, что молодые люди накануне распивали алкоголь и только утром заметили, что один из приятелей исчез.

Результаты вскрытия показали, что смерть произошла в результате перелома позвоночника, пишет deschide.md. По факту случившегося ведётся расследование.

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