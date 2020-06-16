Стали известны даты проведения “Евровидения” в 2021 году

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Их официально объявили организаторы конкурса.

Так, полуфиналы музыкального состязания состоятся 18 и 20 мая, а большой финал – 22 мая 2021 года. Местом проведения “Евровидения” в 2021 году остается концертный зал Ahoy в Роттердаме. Исполнительный продюсер конкурса Ситсе Баккер заявил, что в запасе целый год на то, чтобы анализировать детали возможных сценариев, передаёт unimedia.info.

Напомним, что конкурс “Евровидение-2020” был официально отменён из-за пандемии коронавируса. Организаторы решили позволить странам по своему усмотрению сменить или оставить своих представителей на конкурсе, перенесенном на 2021 год, но выступать в любом случае придется с новыми песнями.

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