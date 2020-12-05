Стала известна причина участия демократов в протесте Санду

0

Как пишет Telegram-канал Lustrația, правительство Иона Кику обязало Павла Филипа вернуть приватизированные им Дом печати и столовую правительства государству. Сразу после этого, констатирует источник, лидер демократов вдруг стал “оппозиционером”. “Он рассчитывает, что в обмен на своё участие в протесте снова получит эти здания бесплатно”, – отмечают авторы сообщения.

– Филип объявил об участии в завтрашнем протесте, организованном избранным президентом Майей Санду. Лидер демократов призвал сторонников собраться в указанный час у Дома печати, а после в столовой правительства состоится “вечеринка” со всеми организаторами. Платит и угощает ДПМ. На самом деле демократам есть откуда платить, ведь этот бизнес принес им 28 млн леев, положенных государству, – говорится в послании.

Павел Филип распространенную информацию пока не прокомментировал.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.