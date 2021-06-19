Стал известен окончательный список участников досрочных выборов

Накануне Центральная избирательная комиссия зарегистрировала последних кандидатов на предстоящих досрочных парламентских выборах.
Финальный список выглядит следующим образом:
1. Партия PACE;
2. «Партия коллективного действия – Гражданский конгресс»;
3. Избирательный блок «Ренато Усатый»;
4. Партия «Шор»;
5. Партия «Действие и солидарность»;
6. Избирательный блок коммунистов и социалистов;
7. Движение профессионалов «Speranţa – Надежда»;
8. Демократическая партия Молдовы;
9. Партия «Платформа достоинства и правды»;
10. Партия национального единства»;
11. Партия «Демократия дома»;
12. Партия «Мы»;
13. Партия развития и консолидации Молдовы;
14. AUR
15. Экологическая партия зелёных;
16. Партия закона и справедливости;
17. Партия «Народная власть»;
18. Партия регионов Молдовы;
19. Партия «Патриоты Молдовы»;
20. Партия перемен;
21. Партия «Новый исторический вариант»;
22. Политическая партия людей труда;
23. Вячеслав Валько (независимый кандидат).
Досрочные парламентские выборы пройдут 11 июля.
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