Стал известен окончательный список участников досрочных выборов

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Накануне Центральная избирательная комиссия зарегистрировала последних кандидатов на предстоящих досрочных парламентских выборах.

Финальный список выглядит следующим образом:

1. Партия PACE;

2. «Партия коллективного действия – Гражданский конгресс»;

3. Избирательный блок «Ренато Усатый»;

4. Партия «Шор»;

5. Партия «Действие и солидарность»;

6. Избирательный блок коммунистов и социалистов;

7. Движение профессионалов «Speranţa – Надежда»;

8. Демократическая партия Молдовы;

9. Партия «Платформа достоинства и правды»;

10. Партия национального единства»;

11. Партия «Демократия дома»;

12. Партия «Мы»;

13. Партия развития и консолидации Молдовы;

14. AUR

15. Экологическая партия зелёных;

16. Партия закона и справедливости;

17. Партия «Народная власть»;

18. Партия регионов Молдовы;

19. Партия «Патриоты Молдовы»;

20. Партия перемен;

21. Партия «Новый исторический вариант»;

22. Политическая партия людей труда;

23. Вячеслав Валько (независимый кандидат).

Досрочные парламентские выборы пройдут 11 июля.

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