Стал известен окончательный список участников досрочных выборов

Стал известен окончательный список участников досрочных выборов

Накануне Центральная избирательная комиссия зарегистрировала последних кандидатов на предстоящих досрочных парламентских выборах.  

Финальный список выглядит следующим образом:

1. Партия PACE;

2. «Партия коллективного действия – Гражданский конгресс»;

3. Избирательный блок «Ренато Усатый»;

4. Партия «Шор»;

5. Партия «Действие и солидарность»;

6. Избирательный блок коммунистов и социалистов;

7. Движение профессионалов «Speranţa – Надежда»;

8. Демократическая партия Молдовы;

9. Партия «Платформа достоинства и правды»;

10. Партия национального единства»;

11. Партия «Демократия дома»;

12. Партия «Мы»;

13. Партия развития и консолидации Молдовы;

14. AUR

15. Экологическая партия зелёных;

16. Партия закона и справедливости;

17. Партия «Народная власть»;

18. Партия регионов Молдовы;

19. Партия «Патриоты Молдовы»;

20. Партия перемен;

21. Партия «Новый исторический вариант»;

22. Политическая партия людей труда;

23. Вячеслав Валько (независимый кандидат).

Досрочные парламентские выборы пройдут 11 июля.

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