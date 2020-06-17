“Стадное чувство”: сразу несколько проехавших на “красный” водителей попали на видео

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Четверо водителей попали на камеру в момент проезда на красный сигнал светофора. Инцидент произошёл 16 июня на улице Каля Орхеюлуй.

На видео очевидец запечатлел, как сначала на “красный” проезжает микроавтобус, затем две машины, а следом – водитель грузовика.

Ранее мы писали о том, что на пересечении улиц Каля Орхеюлуй и Чеукарь сняли стрелку, позволявшую проезд на красный сигнал светофора. Вероятнее всего, попавшие в кадр водители забыли о данных нововведениях, пишет echipa.md.

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