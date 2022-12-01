Ссора закончилась убийством: обвиняемая получила 13 лет тюрьмы

Ссора закончилась убийством: обвиняемая получила 13 лет тюрьмы

Бельцкий суд приговорил 41-летнюю гражданку к 13 годам лишения свободы за убийство, с отбыванием наказания в женской колонии закрытого типа.

Обвиняемая, находясь в психиатрической больнице, попыталась задушить 39-летнюю пациентку. Женщина закрыла подушкой лицо жертвы и стала душить, что привело к гибели.

Обвиняемая свою вину признала, судебное дело рассматривалось в упрощённом порядке.

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