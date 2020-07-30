Ссора закончилась трагедией: житель Бричан умер на больничной койке

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53-летний житель Бричанского района скончался в больнице после того, как односельчанин ударил его кулаком по лицу. Подозреваемого арестовали на 72 часа.

По данным полиции, инцидент произошёл 20 июля. Мужчина употреблял спиртные напитки со своим 69-летним односельчанином. Между ними вспыхнула ссора. Подозреваемый, не сдержав эмоций, ударил собутыльника кулаком по лицу. Потерпевший сразу потерял сознание. Его доставили в тяжёлом состоянии в больницу Бричанского района.

Мужчина пролежал в коме больше недели, после чего умер на больничной койке, передаёт protv.md. По данному факту возбуждено уголовное дело. Обстоятельства выясняются.

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