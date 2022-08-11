Ссора закончилась поножовщиной: гостья ранила знакомого

0

Инцидент произошёл накануне. Правоохранителям позвонил таксист: вёз мужчину, он был в крови. Однако до больницы не доехали – клиент вёл себя агрессивно и попросил высадить на полпути.

Оперативники установили личность пассажира: им оказался 53-летний рыбничанин. Правоохранители застали его дома, доставили в приёмное отделение больницы. У пострадавшего ножевое ранение.

Выяснилось, что он и его 37-летняя знакомая пришли к общему другу. Во время распития спиртного между гостями произошёл конфликт. Последним аргументом вспыльчивой горожанки стал кухонный нож. Её подруга вызвала такси.

Серьёзных травм врачи не диагностировали: рана оказалась не проникающей. Госпитализация мужчине не понадобилась. Обстоятельства выясняются.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.