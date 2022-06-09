Ссора закончилась поножовщиной: гостья ударила ножом пожилого хозяина

Ссора закончилась поножовщиной: гостья ударила ножом пожилого хозяина

Инцидент произошёл прошлым вечером на Рышкановке.

Как пишет deschide.md, 70-летний мужчина был ранен в ходе конфликта с 25-летней женщиной, пришедшей к нему в гости. В ходе распития спиртного последняя взяла кухонный нож и ударила им оппонента в грудь.

Осознав, что произошло, женщина сама позвонила в службу 112. По словам врачей, ранение оказалось непроникающим.

Правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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