Ссора с трагическим финалом: житель Криулян задушил соседа

Ссора с трагическим финалом: житель Криулян задушил соседа

Правоохранители задержали 35-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве. 

Инцидент произошёл в понедельник, 31 мая. По данным полиции, подозреваемый был в гостях у соседа. Между мужчинами вспыхнула ссора. От нецензурных слов приятели перешли к драке, во время которой гость шнуром задушил хозяина дома.

Полицию вызвал сам подозреваемый. Правоохранители выяснили, что в выдыхаемом им воздухе содержалось 1,27 мг/л алкоголя.

По факту убийства возбуждено уголовное дело. Мужчину задержали на 72 часа. Все обстоятельства выясняются.

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