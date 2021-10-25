Ссора с последствиями: в Ниспоренах пьяный мужчина ранил сожительницу

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Инцидент произошёл в воскресенье.

Сельчанка и её 53-летний сожитель, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, поссорились. Мужчина взял пистолет и выстрелил гражданской супруге в живот, пишет deschide.md.

Истекающая кровью жертва побежала к соседям. Те вызвали полицию и скорую помощь. Женщину госпитализировали.

Сотрудники правоохранительных органов задержали стрелявшего и изъяли незаконно хранимое оружие и 16 патронов. Возбуждено уголовное дело.

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