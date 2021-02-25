Ссора привела к трагедии: мужчина до смерти избил жену и оставил посреди улицы

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Супруги из села Тея были в гостях, выпивали. В какой-то момент за столом возникла словесная перепалка, которая переросла в драку.

Досталось и хозяевам, и 40-летней гостье. По дороге домой 42-летний мужчина продолжил наносить удары жене. Когда женщина уже не могла идти, он оставил её на улице. Ранним утром сельчанин вернулся и обнаружил тело без признаков жизни, пишет mvdpmr.org.

Согласно заключению экспертизы, смерть наступила в результате разрыва печени. Подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело. За умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшей, мужчине грозит от 5 до 15 лет лишения свободы.

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