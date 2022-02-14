Ссора обернулась трагедией: кишинёвец до смерти избил сожительницу

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45-летний житель Кишинёва находится под следствием по уголовному делу о домашнем насилии, повлекшем смерть потерпевшей.

13 февраля в инспекторат полиции Буюкан поступило сообщение от мужчины, который рассказал, что заметил у соседей открытую дверь. Жилец заглянул в чужую квартиру и увидел труп женщины.

Прибывшие на место происшествия судмедэксперты обнаружили на теле и голове погибшей множественные увечья. Как было установлено позже, между сожителями возник конфликт, приведший к трагедии.

Возбуждено уголовное дело, подозреваемому грозит лишение свободы сроком от 12 до 15 лет.

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