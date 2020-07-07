Ссора между приятелями закончилась трагедией: один смертельно ранил ножом другого

Ссора между приятелями закончилась трагедией: один смертельно ранил ножом другого

Инцидент произошел поздним вечером на улице Роз. Прибывшие на место карабинеры обнаружили мужчину, лежащего в луже крови. 

Рядом с ним были врачи, которые пытались спасти пострадавшего, однако тщетно. Он скончался, пишет telegraph.md.

Свидетели происшествия рассказали, что жертву ранил его приятель в ходе вспыхнувшего между ними конфликта. Вскоре был найден и сам подозреваемый. 60-летний мужчина был задержан, против него возбудили уголовное дело за умышленное убийство.

Если его вина будет доказана, ему грозит от 10 до 15 лет тюремного заключения.

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