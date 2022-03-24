Ссора из-за алкоголя довела до беды: житель Шолданешт избил сельчанина, и тот скончался

Ссора из-за алкоголя довела до беды: житель Шолданешт избил сельчанина, и тот скончался

По данным местной полиции, 59-летний мужчина помогал по хозяйству своему односельчанину.

После работы мужчины стали распивать алкоголь. В какой-то момент между ними вспыхнул конфликт из-за бутылки вина, и хозяин дома ударил гостя палкой по голове.

Пострадавшего доставили в больницу в тяжёлом состоянии, пишет deschide.md. Через несколько дней мужчина скончался в реанимационном отделении.

Правоохранительные органы ведут расследование, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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