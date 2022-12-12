Ссора и алкоголь привели к трагедии: двое сельчан до смерти избили третьего

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Двое жителей Оргеевского района задержаны по подозрению в убийстве 33-летнего сельчанина.

Полиция установила, что между мужчиной и его 37-летней сожительницей произошёл конфликт. Женщина ушла в дом к соседу, с которым распивала спиртное. Её подвыпивший гражданский муж отправился вслед. Завязалась драка, в ходе которой сосед и сельчанка избили мужчину. От полученных травм он скончался в тот же день.

Вскоре 49-летний подозреваемый и его приятельница были задержаны. Возбуждено уголовное дело, виновным грозит лишение свободы сроком до 20 лет или пожизненное заключение.

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