США включили Плахотнюка в список самых коррумпированных людей мира (ФОТО)

США включили Плахотнюка в список самых коррумпированных людей мира (ФОТО)

Исследовательская служба Конгресса США опубликовала список самых коррумпированных людей мира, по отношению к которым Государственный департамент Соединенных Штатов Америки установил ограничения на въезд или ввел санкции на основании обвинений в коррупции или нарушении прав человека. В список попал и беглый молдавский олигарх Владимир Плахотнюк.  

Как пишет scheme.md, в отчете представлены 84 политика/чиновника высокого ранга со всего мира. Имя Плахотнюка было внесено 13 января 2020 года на основании “участия в актах коррупции, подорвавших верховенство закона и серьезно скомпрометировавших независимость демократических институтов”.

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