Срок за холодильник: трое мужчин понесут наказание за кражу бытовой техники (ВИДЕО)

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Ранее их уже привлекали к ответственности за аналогичные правонарушения.

В полицию обратилась администратор одного из столичных заведений и сообщила о краже холодильника. На месте выяснилось, что женщина вынесла его на улицу, пока убирала на кухне. Закончив уборку, холодильника снаружи не обнаружила.

Полиция проверила записи с камер наблюдения: момент кражи попал на видео. Вскоре трое подозреваемых были задержаны и доставлены в инспекторат. Они признали свою вину и сообщили, что продали похищенное.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Нарушителям грозит штраф до 67 500 леев, неоплачиваемые работы от 180 до 240 часов или лишение свободы на срок до 4 лет.

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