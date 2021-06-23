Срок уплаты налога на прибыль в рассрочку истекает 25 июня

Срок уплаты налога на прибыль в рассрочку истекает 25 июня

Государственная налоговая служба предупредила, что срок выплаты подоходного налога в рассрочку за второй квартал 2021 года согласно Налоговому кодексу истекает 25 июня.

По данным ведомства, экономические операторы, применяющие общий налоговый режим (12% налогооблагаемого дохода), должны уплатить четверть суммы, рассчитанной в качестве налога, подлежащего уплате, в соответствии с Разделом II Налогового кодекса, за 2021 год или следующим налогом, подлежащим уплате в соответствии с разделом II Налогового кодекса за предыдущий год, передаёт moldpres.md.

Дополнительную информацию по данной теме можно получить, позвонив в Единый информационный центр Государственной налоговой службы – 0 8000 1525 (звонок бесплатный).

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