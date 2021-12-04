Срок уплаты налога на имущество за 2021 год истекает 27 декабря

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Государственная налоговая служба (ГНС) завершила процесс выдачи уведомлений налогоплательщикам, которые обязаны оплатить налог на имущество. Его срок уплаты истекает 27 декабря.

– Согласно Налоговому кодексу, последний день уплаты налога на имущества – 25 декабря. Исходя из того, что в этом году 25 декабря – выходной день, крайним сроком уплаты соответствующего налога считается 27 декабря 2021 года, – пояснили в ГНС.

Если налогоплательщик не получил уведомление об уплате налога, он должен обратиться в подразделение Государственной налоговой службы, в котором обслуживается. Оплату налога также можно произвести онлайн через правительственную услугу электронных платежей Mpay, передаёт moldpres.md.

– Если налог на имущество не будет уплачен до 27 декабря 2021 года, за каждый день просрочки будет применяться надбавка за просрочку (штраф) в размере 0,0219% в день, – предупредили в налоговой.

Объектом налогообложения является недвижимое имущество, предназначенное для жилья, включая дачные коттеджи (за исключением земельных участков), а также его доли, которые, в совокупности, отвечают следующим условиям: общая оценочная стоимость составляет 1,5 млн леев и более; общая площадь составляет 120 квадратных метров и более.

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