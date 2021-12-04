Срок уплаты налога на имущество за 2021 год истекает 27 декабря

Срок уплаты налога на имущество за 2021 год истекает 27 декабря

Государственная налоговая служба (ГНС) завершила процесс выдачи уведомлений налогоплательщикам, которые обязаны оплатить налог на имущество. Его срок уплаты истекает 27 декабря.

– Согласно Налоговому кодексу, последний день уплаты налога на имущества – 25 декабря. Исходя из того, что в этом году 25 декабря – выходной день, крайним сроком уплаты соответствующего налога считается 27 декабря 2021 года, – пояснили в ГНС.

Если налогоплательщик не получил уведомление об уплате налога, он должен обратиться в подразделение Государственной налоговой службы, в котором обслуживается. Оплату налога также можно произвести онлайн через правительственную услугу электронных платежей Mpay, передаёт moldpres.md.

– Если налог на имущество не будет уплачен до 27 декабря 2021 года, за каждый день просрочки будет применяться надбавка за просрочку (штраф) в размере 0,0219% в день, – предупредили в налоговой.

Объектом налогообложения является недвижимое имущество, предназначенное для жилья, включая дачные коттеджи (за исключением земельных участков), а также его доли, которые, в совокупности, отвечают следующим условиям: общая оценочная стоимость составляет 1,5 млн леев и более; общая площадь составляет 120 квадратных метров и более.

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