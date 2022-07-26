Срок ремонта моста у Хрушова продлён до декабря

0

Продлён срок проведения работ по ремонту моста на дороге общего пользования М1 “граница с Румынией – Леушень – Кишинёв – Дубоссары – граница с Украиной”, в районе населённого пункта Хрушова. В прошлом году Государственная администрация автомобильных дорог заявляла, что мост будет отремонтирован в июне текущего года, но теперь его планируется сдать в эксплуатацию в декабре.

Руководитель Службы мостов Серджиу Галушкэ отметил, что в момент подписания контракта на выполнение работ по ремонту моста не было известно о грядущих событиях, а именно о конфликте в Украине и о затягивании ситуации с пандемией, которая, по его словам, сорвала некоторые логистические договорённости, в том числе достигнутые подрядчиком.

– Были ещё некоторые моменты, связанные с типом строительных материалов: с недавних пор мы перешли к их сертификации согласно европейским кодам, и теперь к ним предъявляются более высокие требования. Все эти аспекты наложились друг на друга, и в итоге подрядчик попросил продлить срок. Все они были изложены в запросе на имя Государственной администрации автомобильных дорог, который проанализировала рабочая группа и сочла целесообразным продлить срок выполнения проекта, – рассказал Галушкэ.

К настоящему времени отремонтированы пролётное строение и инфраструктура моста, в целом работы выполнены примерно на 35%. Работы по ремонту моста выполняет компания АО “Drumuri Criuleni”, их контрактная стоимость составляет 16,3 миллиона леев (средства выделены из Дорожного фонда), передаёт ipn.md.

В связи с проведением работ движение по мосту временно остановлено. Автомобилистов, следующих по трассе М1, просят следовать указаниям временных дорожных знаков и объезжать зону ремонтных работ.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.