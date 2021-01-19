Срок подачи заявок на авансовые субсидии для развития сельской местности истекает 27 января

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Министерство сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды напоминает, что 27 января – последний день приёма заявок на авансовые субсидии для улучшения и развития сельской общественной инфраструктуры и снижения отрицательных тенденций социально-экономического характера. На сегодняшний день подано всего девять обращений.

Заявки принимаются Агентством по интервенциям и платежам в сельском хозяйстве (AIPA) в соответствии с Положением о предоставлении субсидий на повышение уровня жизни и работы в сельской местности из Национального фонда развития сельского хозяйства и сельской местности, передаёт moldpres.md.

Согласно Положению, право на получение субсидии авансом имеют: административно-территориальные единицы I уровня (села и коммуны, а также города с населением до 10 000 жителей со статусом резидентов по данным последней переписи населения), а также юридические и физические лица, зарегистрированные в сельской местности, которые создают или развивают несельскохозяйственную деятельность.

Меры поддержки предусматривают улучшение и развитие сельской общественной экономической инфраструктуры, обновление и развитие сельской местности и диверсификацию сельской экономики за счет несельскохозяйственной деятельности. Максимальный размер финансовой поддержки, предоставляемой государством, составляет от 50 до 80%.

Заявления на получение субсидий можно подавать в территориальное отделение/службу AIPA в районе, где у заявителя есть свой юридический адрес.

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