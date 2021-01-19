Срок подачи заявок на авансовые субсидии для развития сельской местности истекает 27 января

Срок подачи заявок на авансовые субсидии для развития сельской местности истекает 27 января

Министерство сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды напоминает, что 27 января – последний день приёма заявок на авансовые субсидии для улучшения и развития сельской общественной инфраструктуры и снижения отрицательных тенденций социально-экономического характера. На сегодняшний день подано всего девять обращений. 

Заявки принимаются Агентством по интервенциям и платежам в сельском хозяйстве (AIPA) в соответствии с Положением о предоставлении субсидий на повышение уровня жизни и работы в сельской местности из Национального фонда развития сельского хозяйства и сельской местности, передаёт moldpres.md.

Согласно Положению, право на получение субсидии авансом имеют: административно-территориальные единицы I уровня (села и коммуны, а также города с населением до 10 000 жителей со статусом резидентов по данным последней переписи населения), а также юридические и физические лица, зарегистрированные в сельской местности, которые создают или развивают несельскохозяйственную деятельность.

Меры поддержки предусматривают улучшение и развитие сельской общественной экономической инфраструктуры, обновление и развитие сельской местности и диверсификацию сельской экономики за счет несельскохозяйственной деятельности. Максимальный размер финансовой поддержки, предоставляемой государством, составляет от 50 до 80%.

Заявления на получение субсидий можно подавать в территориальное отделение/службу AIPA в районе, где у заявителя есть свой юридический адрес.

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