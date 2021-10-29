Срок подачи документов на обучение в вузы РФ по квоте продлили до 25 ноября

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Приём заявок и документов осуществляется через специализированную информационную систему https://education-in-russia.com. Желающим принять участие в конкурсном отборе необходимо зарегистрироваться в данной системе, заполнить заявление-анкету и загрузить в личный кабинет необходимые документы.

Отбор пройдёт в два этапа. Первый проводит представительство Россотрудничества в РМ в форме отборочных испытаний (тестирования) для кандидатов на бакалавриат и специалитет, и в форме конкурса портфолио – для кандидатов в магистратуру, ординатуру и аспирантуру. По результатам испытаний формируется список кандидатов в соответствии с выделенной квотой.

Отборочные испытания для кандидатов на бакалавриат и специалитет состоятся в онлайн-формате. Информация о графике тестирования будет размещена дополнительно.

Второй этап отбора проводится российскими вузами. Ознакомиться с возможностями образовательных организаций Российской Федерации по приему иностранных граждан в рамках квоты можно на портале https://education-in-russia.com.

Все возникающие вопросы необходимо направлять на адрес электронной почты еdu@mdа.rs.gоv.ru, пишет novostipmr.com.

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