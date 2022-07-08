Срок ожидания исследований для больных раком в начальной стадии существенно сократился

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Срок ожидания высокоэффективных исследований для людей, у которых впервые диагностирован рак, сократился с 45 до 5 дней.

По данным Национальной медицинской страховой компании (НМСК), это связано с подписанием ведомством дополнительных соглашений с несколькими поставщиками высокоэффективных медицинских услуг на проведение около 2 000 исследований на общую сумму более 4,8 млн леев. Речь идет о компьютерной и магнитно-резонансной томографии.

Согласно данным, представленным подрядчиками, в течение июня было проведено 161 высокоэффективное исследование, в том числе 123 услуги компьютерной томографии и 38 услуг магнитно-резонансной томографии, передаёт moldpres.md.

– Мы рады, что нам удалось сократить время ожидания первого томографического и магнитно-резонансного исследования, необходимого для пациентов с первичным раком, чтобы как можно быстрее начать лечение. В то же время мы рассматриваем возможность закрепить за онкологами в районах право назначать высокоэффективные исследования. Это ещё больше повысит доступ застрахованных лиц к данному виду услуг, – уточнил директор НМСК Ион Додон.

В настоящее время направления на эти исследования выдаются врачами-специалистами Диагностико-консультационного центра Института онкологии.

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