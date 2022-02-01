Срок действия COVID-сертификатов в ЕС сокращён до девяти месяцев

Еврокомиссия (ЕК) установила стандартный срок для признания цифровых COVID-сертификатов. Теперь они будут действовать в течение девяти месяцев. Новые правила вступят в силу с 1 февраля для поездок в пределах Евросоюза (ЕС).
– С 1 февраля в ЕС будет действовать общеевропейское правило относительно того, как долго должны приниматься сертификаты о прививках первичной серии при использовании в контексте трансграничных поездок. Это отражает ослабление защиты вакцины и подчеркивает важность повторной вакцинации, — заявил член ЕК по вопросам юстиции Дидье Рейндерс.
Он уточнил, что в соответствии с новыми требованиями государства-члены ЕС должны признавать сертификаты о прививках в течение 270 дней (9 месяцев) с момента завершения серии первичной вакцинации. Этот срок действует как для однокомпонентной вакцины и устанавливается с момента её введения, так и для двухкомпонентной вакцины — после второй прививки или первой в случае, если она сделана после того, как человек заболел коронавирусом и выздоровел. При этом правила применяются только к сертификатам о прививках, используемым для поездок внутри ЕС, и не распространяется на сертификаты на бустерные дозы, добавил Рейндерс.