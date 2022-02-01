Срок действия COVID-сертификатов в ЕС сокращён до девяти месяцев

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Еврокомиссия (ЕК) установила стандартный срок для признания цифровых COVID-сертификатов. Теперь они будут действовать в течение девяти месяцев. Новые правила вступят в силу с 1 февраля для поездок в пределах Евросоюза (ЕС).

– С 1 февраля в ЕС будет действовать общеевропейское правило относительно того, как долго должны приниматься сертификаты о прививках первичной серии при использовании в контексте трансграничных поездок. Это отражает ослабление защиты вакцины и подчеркивает важность повторной вакцинации, — заявил член ЕК по вопросам юстиции Дидье Рейндерс.

Он уточнил, что в соответствии с новыми требованиями государства-члены ЕС должны признавать сертификаты о прививках в течение 270 дней (9 месяцев) с момента завершения серии первичной вакцинации. Этот срок действует как для однокомпонентной вакцины и устанавливается с момента её введения, так и для двухкомпонентной вакцины — после второй прививки или первой в случае, если она сделана после того, как человек заболел коронавирусом и выздоровел. При этом правила применяются только к сертификатам о прививках, используемым для поездок внутри ЕС, и не распространяется на сертификаты на бустерные дозы, добавил Рейндерс.

В конце 2021 года Еврокомиссия рекомендовала ограничить срок действия сертификата о вакцинации против COVID-19 для поездок в ЕС и внутри него до 9 месяцев. В конце 2021 года эти предложения были отправлены для утверждения всем странам-членам. Брюссель также призывал усилить национальные кампании вакцинации и отмечал отставание в этом некоторых стран, сообщает iz.ru.

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