Срочно! Жители Молдовы будут меньше платить за природный газ (ФОТО, ВИДЕО)

Срочно! Жители Молдовы будут меньше платить за природный газ (ФОТО, ВИДЕО)

АО «Молдовагаз» инициирует процедуру снижения тарифов на природный газ для конечных потребителей с сентября нынешнего года. Об этом сегодня главу государства проинформировал председатель правления АО «Молдовагаз» Вадим Чебан. 

Собеседники обсудили вопросы, касающиеся газоснабжения страны и в целом ее энергетической безопасности. В частности, они поговорили о начале переговоров с «Газпромом» о подписании трехлетнего контракта на поставку топлива в нашу страну. Отметили, что есть предпосылки для снижения тарифов на природный газ для потребителей в IV квартале 2020 года.

– Кроме того, говорили о корректировке инвестиционной программы и газификации населённых пунктов в 2020 году, которая была увеличена на 34 млн. леев – с 18 до 52 млн. Отдельно обсудили проблему имеющихся задолженностей за природный газ, в том числе приднестровского региона, и вопросы по внедрению третьего энергетического пакета Евросоюза, – отметил Игорь Додон на своей странице в соцсети. 

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