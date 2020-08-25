Срочно! Жители Молдовы будут меньше платить за природный газ (ФОТО, ВИДЕО)

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АО «Молдовагаз» инициирует процедуру снижения тарифов на природный газ для конечных потребителей с сентября нынешнего года. Об этом сегодня главу государства проинформировал председатель правления АО «Молдовагаз» Вадим Чебан.

Собеседники обсудили вопросы, касающиеся газоснабжения страны и в целом ее энергетической безопасности. В частности, они поговорили о начале переговоров с «Газпромом» о подписании трехлетнего контракта на поставку топлива в нашу страну. Отметили, что есть предпосылки для снижения тарифов на природный газ для потребителей в IV квартале 2020 года.

– Кроме того, говорили о корректировке инвестиционной программы и газификации населённых пунктов в 2020 году, которая была увеличена на 34 млн. леев – с 18 до 52 млн. Отдельно обсудили проблему имеющихся задолженностей за природный газ, в том числе приднестровского региона, и вопросы по внедрению третьего энергетического пакета Евросоюза, – отметил Игорь Додон на своей странице в соцсети.

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