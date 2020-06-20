Срочно! Зарегистрировано 397 новых случаев коронавируса

0

Сегодня, 20 июня, в Молдове было подтверждено 397 новых случаев коронавируса. Информацию представили в Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты.

За сутки в Молдове было сделано 2019 тестов на обнаружение COVID-19, 1586 из них первичные, 433 – повторные.

Кроме того, за последние сутки скончались ещё 6 человек. Речь идёт о 54-летней жительнице Кишинева, 51-летнем мужчине из Фалешт, 79-летней жительнице Сорок, 67-летнем жителе Бельц, 68- летней женщине из Бендер. Скончалась также 58-летняя женщина-врач из Кишинёва.

Всего в Молдове на сегодняшний день было зарегистрировано 13 953 случая коронавируса. Вылечились 7745 человек, скончались 464.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.