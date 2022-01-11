(ОБНОВЛЕНО) Срочно! В Молдове официально обнаружен «омикрон»

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Об этом объявили в Минздраве.

(ОБНОВЛЕНО 11.55) На исследование было отобрано 16 образцов, во всех был выявлен штамм коронавируса “омикрон”. 11 из них – у мужчин, 5 – у женщин. 12 случаев “омикрона” зарегистрировано в Кишинёве, 2 – в Дурлештах, по одному в Приднестровье и Страшенах.

Один из заболевших – 2-месячный ребёнок. Кроме того, вариант “омикрон” был выявлен у беременной женщины. 9 из 16 заболевших не были привиты. У 8 человек болезнь протекает в лёгкой форме, они лечатся дома. Остальные находятся в медицинских учреждениях, двое из них – в тяжёлом состоянии.

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