Срочно! В Хынчештах из-за угрозы обрушения дома эвакуируют жильцов

Срочно! В Хынчештах из-за угрозы обрушения дома эвакуируют жильцов

Из-за угрозы обрушения аварийного дома на улице Михалча Хынку, 121 в Хынчештах всех жильцов эвакуируют в срочном порядке. Известно, что из-за прошедших на прошлой неделе дождей на здании появились большие трещины. 

По данным местного информационного агентства Info Curier Hâncești, в течение недели трещины в несущих стенах и потолках квартир стали ещё шире и глубже. Ежедневно здание смещается на 30 см, поэтому оно может обрушиться в любой момент. В связи с этим Комиссия по чрезвычайным ситуациям Хынчешт приняла решение срочно эвакуировать жильцов всех 42 квартир дома.

“Аргументы и факты в Молдове” следят за развитием событий.

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